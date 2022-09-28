من فوق الكنبة اتفرج .. ندى الكامل تثير غرائز الشباب بأقصر فستان عندها

اتفرج- انت الان تتابع خبر من فوق الكنبة اتفرج .. ندى الكامل تثير غرائز الشباب بأقصر فستان عندهاوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت ندى الكامل، سيدة الأعمال طليقة الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور الجديد لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت ندي الكامل داخل منزلها، مرتدية فستان من اللون الأزرق المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير والقصير للغاية، حيث استعرضت مفاتنها وهي تجلس فوق أريكة من اللون الأزرق، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج مع وضع نظارة شمسية، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها.

مواصفات فتي أحلام طليقة الفنان أحمد الفيشاوي :

وأوضحت سيدة الأعمال أنها تحب الرجل الخام وليس من المهم أن يقوم بالصرف عليها مضيفة أنا الحمدلله معايا فلوس كتير اوي بالملايين مش كام قرش، عندي شغل كبير.