اتفرج- انت الان تتابع خبر عاجل.. القبض على التيك توكر إبراهيم مالك.. متهم بنشر الفجور والفسق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الأجهزة الأمنية ألقت القبض على التيك توكر إبراهيم مالك، وذلك بتهمة نشر الفسق والفجور، وهو من أبرز الشخصيات التي تقدم محتوى أستاء منهم الكثيرين على موقع التيك توك، وهذا نظراً لما يقدمه من أشياء سيئة أثارت الجدل مؤخراً.

إبراهيم مالك يطلب الزواج من الفتيات

وأعلن المحامي أشرف فرحات أنه تقدم ببلاغ ضد التيك توكر إبراهيم مالك، وذلك بعدما ظهر في الكثير من التحديات مع الفتيات في بث مباشر على التطبيق الشهير بشكل خادش للحياء العام، ويطلب منهم الرقص أمام الجميع، وهذا ما يؤدي لنشر الفسق والفجور في كل الأنحاء.

واشتهر إبراهيم مالك بأنه يظهر مع الفتيات والسيدات دائماً من كل الدوال العربية، ويطلب الزواج منهم، وهو أشتهر بجملة “عازب لسه ومتجوزتش مين ترضى بيا؟”، وهذا الأمر الذي جعل الكثيرين على التطبيق يسخرون منه وينتقدوه ويطلقون عليه لقب غير محبب له.