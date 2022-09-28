اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – هيفاء وهبي تكشف عن مفاتنها بأقصر فستان عندها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، صور جديد لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هيفاء وهبي بإطلاله جرئية مكان ما، مرتدية فستان اللون الأصفر والمكشوف من منطقة الصدر والضيق والقصير فوق الركبةمع وضع جاكت من اللون الأسود على أكتافها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها.

وعلق الكثير من جمهورها على هذا الفيديو مثل المعنى الحرفي للانثى- الزين في العنين- ما بين القمر والنجوم تِنرسم وصوفك .