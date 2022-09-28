اتفرج - انت الان تتابع خبر سبب إحالة الفنان فكري صادق إلى جلسة التحقيق.. بالرغم اعتذاره هيتحقق معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يريد الكثيرين معرفة سبب إحالة الفنان فكري صادق إلى جلسة التحقيق العاجلة من قبل نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، وتعد من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها ويريد معرفتها الجميع مؤخراً.

سبب إحالة الفنان فكري صادق إلى جلسة التحقيق من النقابة