اتفرج - انت الان تتابع خبر سبب إحالة الفنان فكري صادق إلى جلسة التحقيق.. بالرغم اعتذاره هيتحقق معاه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يريد الكثيرين معرفة سبب إحالة الفنان فكري صادق إلى جلسة التحقيق العاجلة من قبل نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، وتعد من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها ويريد معرفتها الجميع مؤخراً.
سبب إحالة الفنان فكري صادق إلى جلسة التحقيق من النقابة
ويتم الوقوف على حقيقة تصريحاته الصحفية التي نسبت إليه وتهين زملائه من نفس زملائه، وذلك في إشارة إلى الفنان سعيد صالح، وهو قد اعتذر عن أقواله في العديد من التصريحات الصحفية إلى ابنة الراحل سعيد صالح، والتأكيد على أنه لم يكن بغرض الإساءة ولكن نقابة المهن التمثيلية كان لها رأي آخر على حسب بيان رسمي لها.