اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج – غادة عبد الرازق في حضن جوزها على البحر بهذه الملابس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، فيديو جديد لها عبر خاصية الاستوي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انتسجرام، والتي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا وحركات البحث خلال الساعات الماضية.وظهرت غادة عبد الرازق في مجموعة من الصور بإطلالات مختلفة رفقة زوجها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات، مما أثار إعجاب الجَمهور، والتي كان من بينها خلال قضاء عطلتها الصيفية وعلى الشاطئ مرتدية ملابس البحر.