اتفرج- انت الان تتابع خبر نسرين طافش بملابس مثيرة تكشف عن التاتو الجديد – اتفرج مكانه فين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، فيديو جديد لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش تواجده في احد الدول الأوروبية، مرتدية كاب من اللون الأبيض مكشوف من منطقة الصدر والأكتاف والبطن الذي كشف عن تاتوه موجود في ظهرها مع ارتداء بنطان من اللون الجنيز، حيث أنه أبرز مفاتنها، بالإضافة إلي أن لم يكن هناك تكلف في استخدام المكياج معلقة “و فيك انطوى العالم الأكبر صباح الرضا و الجمال.

ونالت الكثير من التعلقيات الجريئة مثل : ماشاء الله- صباح الجمال.