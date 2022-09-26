بجمال رباني خارق ..اتفرج خطيبة عصومي مقداد المحجبة تخطف الأنظار بأول ظهور علني والجمهور: أحلى من زوجة الوليد بمليون مرة!

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم طيور الجنة المعتصم بالله مقداد المشهور بـ "عصومي" مع فتاة محجبة قالوا أنها خطيبته.

وعقب انتشار الصورة ضجت مواقع التواصل بخبر خطوبة نجم قناة طيور الجنة المعتصم مقداد " عصومي" وعلق متابع على الصورة المتداولة بالقول: خطيبة عصومي أجمل مليون مرة من زوجة شقيقه الوليد.

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ألف مبروك يا عصومي.. خطوبة نجل مالك قنوات طيور الجنة من ملكة جمال تهز التواصل!! والده خالد مقداد يبارك له ويعلن مفاجأة!!

وكتب آخر ساخراً: لو يتزوجون أو يصيرون أجداد بنظل نشوفهم طفوليين.. في إشارة إلى نجمي طيور الجنة الوليد والمعتصم مقداد.

جدير بالذكر أن بعض الصفحات الخاصة بفانز اليوتيوبر ونجم "طيور الجنة" ​المعتصم بالله مقداد​ المعروف بـ عصومي أكدت أنه يستعد لدخول القفص الذهبي قريباً

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