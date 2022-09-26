شاهد أحدث ظهور لغادة عبد الرازق عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 07:29 مساءً - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق ، عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصال الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام ".

وظهرت غادة عبد الرازق، في الصور بإطلالة صيفية متميزة مرتدية جاكت باللون البرتقال، ومعتمدة علي الميكب الصاخب.

ونالت الصور إعجاب متابعها وتفاعلوا معها خلال التعليقات.

وانضمت وعلي صعيد أخر أنضمت غادة عبد الرازق، والفنانة بسنت حاتم لحكاية جديدة تحمل اسم تحت الحزام وذلك ضمن قصص مسلسل حدث بالفعل.

حكاية تحت الحزام من إخراج هشام الرشيدى، وجار ترشيح بقية الأبطال والمسلسل إنتاج مصري إماراتي.

وانتهي صناع مسلسل «حدث بالفعل» تصوير مشاهد القصة الأولى من العمل الذي يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.