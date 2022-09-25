نجمة مسلسل باب الحارة بأوقح اطلالة على الإطلاق والجمهور يرد: تخطيتي الخطوط الحمراء!.. اتفرج من تكون!

الرياض - محمد الاطلسي - جميلة باب الحارة بإطلالة على البحر .. والجمهور يرد: تخطيتي الحدود .. اتفرج

عبر خاصية الستوري على الإنستغرام، نشرت الفنانة السورية دانا جبر صور لها من دبي وهي على متن أحد اليخوت، حيث ظهرت دانا جبر مرتدية فستان كحلي طويل بفتحة طويلة، مكشوف الكتفين من غير أكمام، وسدلت شعرها، وظهرت في صورة أخرى وهي تقود اليخت.

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تداول رواد مواقع التواصل وحبي الفنانة دانا جبر صورها بشكل لافت، وعبروا عن حبهم لها وإعجابهم لها مؤكدين أنها تخطت الحدود بجمالها وسحر إطلالتها.

ونشرت دانا جبر بوقت سابق صورة جريئة لها، ظهرت بها مرتدية فستان أبيض قصير جدا كشف بطريقة صارخة عن أفخاذها، حيث الغت دانا جبر خاصية التعليقات على صورها ومنشوراتها منذ قضية تسريب صورها وذلك حتى لا تتعرض للانتقادات والهجوم من قبل المتابعين.

ويذكر أن أثارت الممثلة السورية ​دانا جبر​ والتي اشتهرت بدور جميلة في مسسل "باب الحارة"، موجة جدل بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت به مرتدية عباءة خليجية وحجاب، ثم نزعته في ختام الفيديو، الذي لم تصل مدته إلى اكثر من 8 ثوان.

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