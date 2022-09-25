اتفرج إيمان العاصي بفستان أبيض مكشوف الظهر.. جمالها بان وظهرت زي القمر

اتفرج-انت الان تتابع خبر اتفرج .. إيمان العاصي بفستان أبيض مكشوف الظهر.. جمالها بان وظهرت زي القمروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة إيمان العاصي بمشاركة جميع متابعيها بصورة جديدة لها، وهذا عن طريق حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وذلك بإطلالة جريئة ودعت بها فصل الصيف.

وظهر الفنانة إيمان العاصي وهي بفستان طويل أبيض ومكشوف من الظهر كشف عن جمالها الطبيعي ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية وضعت مكياج ناعم بالألوان الترابية التي أظهرت جمالها وجال عيونها، ووضعت أحمر شفاه لونه بيج ناعم جعلها تظهر وهي جميلة وبشكل مميز.

وتركت إيمان شعرها الذهبي الطويل منسدل على كتفيها كيرلي بشكل مميز ورائع، ووضعت على رأسها قبعة باللون البيج وبالشكل المميز، ووضعت الإكسسوارات البسيطة ومنها قرط بسيط أبرزت شياكتها وجمالها.