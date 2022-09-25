اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج– نسرين طافش ولعت نار الشباب بالأبيض القصير والمكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صور جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش في أمام منزلها، مرتدية كاب من اللون الأبيض مكشوف من منطقة الصدر والأكتاف مع ارتداء بنطان من اللون البرتقالي ، حيث أنه أبرز مفاتنها، بالإضافة إلي أن لم يكن هناك تكلف في استخدام المكياج.

وعلقت الفنانة على الصور قائلة “إروي لنفسك القصة التي تريد أن تتجلى في واقعك و كأنها حدثت فعلا ، تخيل ما هو شعورك و قد تحقق كل ما تريد.

ونالت الكثير من التعلقيات الجريئة مثل : من بعدك لاحدا يرفع شعرو قمرة- ما احلاكي.