اتفرج- انت الان تتابع خبر رد عادل إمام على إصابته بالزهايمر: الواحد بيقرا نعيه وهو كويس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الزعيم عادل إمام بالتعليق في تسجيل صوتي بالرد على الشائعات التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصابته بمرض الزهايمر، وهي الأشياء التي رددها الكثيرين وتسألوا عن مدى صحتها.

وتحدث عادل إمام في تسجيل صوتي نشر على الحساب الرسمي لبرنامج “et بالعربي” عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وقال “أنا تمام الحمد لله كويس الواحد بيقرا نعيه وهو كويس.. أرد على إيه؟، كذا مرة اتقالت حكاية إني مصاب بالزهايمر وأنا مبردش على الحاجات دي، أنا مع أولادي وأحفادي ومبسوط وعايش حياتي الحمد لله”.

وتابع قائلاً “الواحد بيقرأ نعيه وهو كويس، أنا قاعد في بيتي وعندي عزبة قاعد فيها مع أولادي ومبسوط والحمد لله، وكلهم فرحانين بيَ وأنا فرحان بيهم”، وهذا ما جاء على لسانه مؤخراً للرد على كل الشائعات.