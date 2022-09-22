اتفرج- انت الان تتابع خبر اللحظات الأخيرة في حياة هشام سليم.. كان في العناية المركزة بسبب مرضه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفي الفنان هشام سليم اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان، وهو الذي أصيب به منذ العديد من الأشهر، ووسط حالة من التكتم الكبير من خلال أسرته وعائلته، وهذا وفقاً لرغبته الشخصية.

اللحظات الأخيرة في حياة هشام سليم في العناية المركزةوأكد العديد من المقربون من الفنان هشام سليم أنه كان قد بدء المراحل الخاصة بالعلاج منذ فترة، وسافر لمرات كثيرة خارج مصر وقرر بعدها أن يكمل علاجه في مصر.

وقال المصدر المقرب أن حالته في بدء الأمر كانت مستقرة كثيراً، وهذا السبب الذي جعله يستقر في الغردقة ويأتي إلى القاهر بين وقت لأخر ليحصل على جرعات العلاج، وبشكل خاص أنه مرتبط كثيراً بمنزله في الغردقة ولكن سريعاً تدهورت حالته الصحية ونقل للمستشفى في العناية المركزة وسط حالة من التكتم الشديد وفقاً لرغبته وتوفي اليوم عن عمر يناهز الـ 64 عاماً.