اتفرج- انت الان تتابع خبر سما المصري تتصدر محركات البحث بسبب علاقة حميمية مع شخصية مشهورة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حل الإعلامي المصري، تامر أمين، ضيفا على برنامج "العنيدة"، المذاع على قناة "الشمس"، وتحدث حول الكثير من المواضيع الشخصية والعملية، أبرزها حول علاقته العاطفية بالراقصة سما المصري.

وعرض البرنامج لقطات من لقاء كان قد أجري مع سما المصري تحدثت فيه عن علاقتها بالاعلامي، وخروجها معه بسهرات خاصة، وعن رغبته للارتباط فيها، وهذا ما دفع تامر امين للسخرية من هذا الكلام، قائلا: "هاتولي كائن فضائي شافني مع سما المصري"، مؤكدا ان لا احد صدق كلامها، نافيا تواجده معها بسهرات خاصة.

يذكر ان سما المصري قد شنت هجوماً حاداً على الإعلامي تامر أمين قبل سنوات، بعد ان انتشرت صورته على مواقع التواصل برفقة الفنّانة اللبنانية ليال عبود، وخاصة انه كان قد اتهمها بأنّها لا تُمثّل فنّانات مصر بسبب ملابسها الفاضحة وأسلوبها المبتذل.كتبت حينها تعليقا شديد اللهجة على الصورة، قائلة اذا كنت تفعل هذا أمام الكاميرا ماذا تفعل من خلفها، تلميحا على انه يفعل الأشياء التي ينتقدها ويهاجمها.