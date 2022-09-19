اتفرج- انت الان تتابع خبر أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. ألحق مكانك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث عدد كبير من الأشخاص عن أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهي التي تتأهب لها حالياً لتقابل جمهمورها في الحفل الجديد، والتي سوف تغني فيه الكثير من الأغاني الجديدة والقديمة لها.

موعد حفل شيرين عبد الوهاب الجديدوكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أنها سوف تحيى احتفالية اليوبيل الفضي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم 8 أكتوبر القادم، ونشرت من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة لإعلان الحفل، وكتبت قائلة “وحشتوني جداً، إن شاء الله هكون معاكم في حفلة يوم 8-10 في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا”.

أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أسعار تذاكر الحفل وهي التي تم تقسيمها لـ 4 فئات، ومنها البرونزية 500 جنيه، والفضية 1000 جنيه والذهبية 1500 جنيه، والبلاتينيوم بـ 2000 جنيه.