انت الان تتابع خبر مسلسلات رمضان 2023 .. اعرف أقوي 10 مسلسلات في الشهر الكريم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسود حالة من الترقب بين أوساط الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية حول مسلسلات رمضان 2023، حيث يكون هناك سباق بين الفنانين بتقديم أعمال درامية تستحوذ على انتباه الجمهور.وتصدرت مسلسلات رمضان 2023، محرك البحث الشهير جوجل ، رغبة من المواطنين في معرفة القائمة الكاملة للأعمال الدارمية التي سوف يتم عرضها في الشهر الكريم ومن هي نوعية هذه الاعمال.

1- مسلسل “سوق الكانتو” وهو من بطولة الفنان أمير كرارة، حيث يقوم في الفترة الحالية بتصوير عدد من المشاهد الخاصة بهذا المسلسل.

2- مسلسل “الحشاشين” وهو من بطولة الفنان كريم عبد العزيز من تأليف عبدالرحيم كمال.. إنتاج سينرجى-تامر مرسى.

3- مسلسل “الكبير اوي 7″ وهو من بطولة الفنان أحمد مكي حيث احداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير اوي 6، في رمضان 2022، عن تحضير جزء سابع للمسلسل الكوميدي الشهير، يعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2023.

4- مسلسل ” العمدة” وهو من بطولة الفنان محمد رمضان ويقوم باخراجه محمد سامي .

5- مسلسل “ستهم” وهو من بطولة الفنانة روجينا من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوفعبدالعزيز.

6- مسلسل ” ألف ليلة وليلة” وهو من بطولة الفنان ياسر جلال من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج حسام على، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل.

7- مسلسل ” رمضان كريم 2″ هو من إنتاج أحمد السبكي وتأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

8- مسلسل “المداح 3” وهو من بطولة الفنان حمادة هلال ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج.

9- مسلسل “حضرة العمدة” وهو من بطولة الفنان روبي حيث تعاقد الكاتب إبراهيم عيسي مع مجموعة فنون مصر علي كتابة عمل درامي جديد من بطولتها.

10- مسلسل “بابا المجال” من بطولة الفنان مصطفي شعبان وسوف يشاركه في البطولة الفنانة ياسمين رئيس وإخراج أحمد خالد موسي.