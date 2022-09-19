امرأة وحربان.. جديد إنصاف أبوراس

امرأة وحربان.. جديد إنصاف أبوراسصدر مؤخراً كتاب (إمرأة وحربان) للكاتبة والروائية الأديبة إنصاف حمود أبوراس.

وتدور أحداث الرواية التي تتكون من سبعة فصول، حول الحرب الدائرة، حيث غاصت تفاصيلها في مشاعر أبطالها الذين يعيشون ويلات الحرب من نزوح وفقدان لأحبائهم، إذ تمثل نور بطلة الرواية محوراً رئيسياً من خلال ما كانت تعيشه من صراع يسكن مشاعرها بين حرب تدور في وطنها وحرب أخرى تواجهها في قصة حب من نوع مختلف.

الكتاب الذي صدر عن (أروقة للنشر القاهرة) يحتوي على 316 صفحة، تولى المراجعة العامة واللغوية والاملائية كلاً من الاستاذ نشوان دماج والاستاذ عبدالمجيد التركي والاستاذ عبدالوكيل الاغبر السروري والاستاذ محمد محمد المقطري، حيث تمت الطبعة الاولى في العاصمة المصرية القاهرة وسيتم إصدار الطبعة الثانية قريباً من العاصمة صنعاء.

وقالت الروائية والأديبة إنصاف ابو راس إنها حاولت من خلال الرواية أن تترجم مشاعر تسكن من يعيشون ويلات الحروب، وكيف يشعرون بأنهم قد تم اقتلاعهم من جذورها حين فرضت عليهم الحرب النزوح وترك مدنهم وحياتهم التي تتغير حتى يشعرون بغربة تخنقن فيهم ما تبقى من نبض، متمنية أنها قد وفقت في سطورها وأن تليق بذائقة القراء.

وتعتبر انصاف ابو راس من الروائيات والأديبات اليمنيات التي قدمت نفسها بقوة في الوسط الأدبي، إذ صدر لها سابقاً كتاب "فتاة القبيلة" كما أن لها العديد من القصص التي نشرت في عدد من الصحف ووسائل اعلامية مختلفة.