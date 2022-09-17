أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 08:30 مساءً - كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام، قائلًا: "صحته زي الفل، والزعيم يحيا حياة سعيدة مع أسرته وأحفاده ولو أن هناك شيئا ما لن نخبئه".

وقال "زكي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: أن الزعيم عادل إمام تواصل معه منذ أسبوعين ليطلب منه شيئا ما، كما أن أحد الزملاء كان في زيارة إلى منزل الزعيم عادل إمام بالأمس وقال لي الزعيم بيسأل عليك".

ووجه نقيب المهن التمثيلية، رسالة لمروجي الإشاعات، قائلا: "اهدوا شوية، خدوا إجازة من اللي بتعملوه، أو اطلعوا مصيف"، متسائلًا: "هتستفادوا إيه من الشائعات؟".

واختتم: "كل فترة بتأخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات وآخرها ضد مروجي شائعة الفنانة عفاف شعيب".