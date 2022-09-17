تعرف على حقيقة خبر إصابة عادل إمام بالزهايمر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 02:32 مساءً - تصدر الفنان عادل إمام مؤشرات البحث على محرك "جوجل "بالسعودية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب انتشار شائعات حول إصابته بمرض الزهايمر، فقد قال الإعلامي محمد الباز تلك الشائعة خلال حلقته فى برنامج "آخر النهار".

وبعد انتشار هذه الشائعات، كشف المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، تطورات الحالة الصحية للزعيم بعد الشائعات الكثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عصام إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "الناس مستعجلة على إيه، ده عادل إمام لو حصله حاجة كل الناس هتعرف".

وتابع: "ما قاله الإعلامي محمد الباز في برنامجه بشأن أن الزعيم لن يعود للفن ويعاني من أعراض الزهايمر، كلام غير صحيح تماما، المفروض نتحرى الأول"، لافتا إلى أنه

تلقى اتصالا من استراليا من شخص لا يعرفه يطمئن على حالة الزعيم.

واستكمل حديثه: "تحروا الخبر قبل نقله، والله عادل إمام ما دخل مستشفى ولا حاجة، ده الزعيم لو حصله حاجة الناس هتعرف، إحنا تعبنا من الكلام ده، ومش عارفين نعمل إيه".