اتفرج _ انت الان تتابع خبر بالصور.. لين الصعيدي نجمة طيور الجنة بفستان مكشوف.. الجمهور انتقدها بسبب جراءتها والان مع التفاصيل

صور لين الصعيدي نجمة طيور الجنة بفستان مكشوف وجريء

رياض - احمد صلاح - ظهرت المطربة الأردنية لين الصعيدي نجمة قناة طيور الجنة بفستان مكشوف وبسبب هذا تعرضت إلى الكثير من الانتقادات اللاذعة من قبل جميع متابعيها، وهذا حدث بعدما نشرت صورها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، بأحدث إطلالاتها وظهورها بفستان مكشوف وجريء.

وظهرت لين الصعيدي صاحبة الـ 17 عام وهي ترتدي فستان مكشوف وجريء من منطقة الصدر باللون الأحمر وله حمالات من الكتف وفتحة من الأسفل للركبة، وبسبب هذا الفستان حصلت على الكثير من الانتقادات.

واعتبرها الكثيرين أنها ابتعدت عن الالتزام الديني الذي كانت تظهر عليه منذ بدايتها في قناة طيور الجنة، ويوجد البعض الأخر الذي اعتبروا أنها تظهر وكأنها أكبر سناً من عمرها الحقيقي، وأخيراً ظهر أشخاص اعجبوا كثيراً بإطلالتها الصيفية الجريئة ووصفوها بأنها أجمل الفتيات في هذا العمر.