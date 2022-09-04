غدا.. عروض من 4 دول عربية ضمن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 02:24 مساءً - يعرض على مسارح القاهرة اليوم الأحد وغدا الاثنين 4 عروض مسرحية من تونس والكويت والمغرب واليونان ضمن عروض المسابقة الرسمية بالدورة 29 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، دورة المخرج المسرحي العالمي بيتر بروك، والتي تستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

ويعرض على مسرح السلام في الساعة السابعة مساء العرض المسرحي التونسي”الكوميديا الإلهية” إخراج حافظ خليفة، وهو عمل مسرحي معاصر تجريبي يعتمد الكلمة العميقة والحركة التعبيرية، ويبحث عن مصير الإنسان بين الشرق والغرب وعلاقته بعوالم ما بعد الموت، فيما يعرض على المسرح القومي في الساعة السابعة مساء العرض المسرحي الكويتي “الطابور السادس” إخراج علي حميد البلوشي.

ويقدم العرض المسرحي المغربي”شا طارا” للمخرج أمين ناسور على مسرح الجمهورية في الساعة التاسعة مساء، ويتحدث العرض في مدة حوالي 70 دقيقة عن قصص ثلاث نساء هاجرن إلى الضفة الأخرى قسرا يبحثن عن الخلاص المنشود فيجدن أنفسهن في ملجأ، بينما يعرض على مسرح الهناجر بالأوبرا مسرحية “حوارات وثورة بين الماضي والحاضر” من اليونان إخراج ماريا فرانجي في الساعة التاسعة مساء، والعرض عن اليونان قبل وبعد ثورة الاستقلال اليونانية عام 1821 ضد الإمبراطورية العثمانية.