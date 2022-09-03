شـاهد.. أول ظهور لـ« تيا » نجلة ياسمين صبري من زوجها الأول قبل أبو هشيمة.. والجمهور: أحلى من أمها بكثير

الرياض - محمد الاطلسي - تداول راود السوشيال ميديا صورة للنجمة المصرية ياسمين صبري برفقة فتاة مؤكدين أنها ابنتها الوحيدة. وتناقل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، مؤكدين أنها ابنتها من الزوج الأول وتنازلت وتخلت عنها من أجل الدخول في الوسط الفني والتمثيل والزواج من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، كانت متزوجة من قبل زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، من طبيب يدعى «محمد. ع» ولكن وقع الانفصال بسبب وجود مشكلات عديدة بينهما، وخاصة أنه متزوج من قبلها. وابنة الفنانة ياسمين صبري اسمها «تيا» وولدت عام 2015 عقب انتهاء تصوير والدتها لمسلسل «طريقي»، وبعد ذلك بفترة، انفصلت الفنانة ياسمين صبري عن زوجها الأول وطفلها في سن العامين، حيث تركتها مع والدها. ولكن في المقابل كان قد نفى والد الفنانة ياسمين صبري تلك الأقاويل المتداولة، مؤكدا أنها لم تنجب نهائيا لا من زوجها الأول ولا الثاني.