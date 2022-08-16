نادية الجندي: فنانة تؤجر جيوش إلكترونية لمهاجمتي.. وهذا سر جمالي وشبابي

انت الان تتابع خبرنادية الجندي: فنانة تؤجر جيوش إلكترونية لمهاجمتي.. وهذا سر جمالي وشبابيوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- قالت الفنانة نادية الجندي، أنها لم تتلقى أية انتقادات حول إطلالتها الأخيرة، لأن تصدر تلك الإطلالة للتريند هو دليل نجاحها.

وأضافت “نادية” خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي”، أن التعليقات السلبية عن أحدث إطلالة لها جاءت من متابعين مأجورين لتشويه نجاحها، مؤكدة أن هناك فنانة تؤجر جيوش إلكترونية لمهاجمتها، لأنها لا تستطيع أن تصل إلى نجاحها، فهي الوسيلة الأسهل بالنسبة لها، رافضة ذكر اسم أي فنانة، مشددة على أن الجمهور يعرف كل شيء.

نادية الجندي: الحرمان هو سر رشاقتي وجمالي

وعن سبب حفاظها على جمالها ورشاقتها؛ أوضحت نادية الجندي أنها حرمت نفسها من التدخين والكحوليات، وأنها مداومة على الرياضة والنوم مبكرًا.

وخلال اللقاء، تحدثت الفنانة نادية الجندي عن الفنانة ياسمين عبد العزيز واللقاء الأخير الذي جمعهن، حيث أشارت إلى أن “ياسمين” عانت كثيرًا بعد إجراء 5 عمليات، موضحة أنها تحسنت حاليًا، وستعود نجمة محبوبة كما كانت.

وأبدت نادية الجندي رفضها مشاركة المتابعين مشكلاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تحب أن يتحدث الناس عن أعمالها وليس عن حياتها الشخصية.