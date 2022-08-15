انت الان تتابع خبر فيفي عبده بوصلة رقص مثيرة على أغنية والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أطلت الراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده على متابعيها بفيديو جديد، ظهرت فيه وهي ترقص على أغنية الفنان صابر الرباعي​ "الشياكة".

وظهرت فيفي عبده بإبتسامتها المعتادة، وهي تؤدي رقصها المميز، الذي نال إعجاب متابعيها، فأعادوا نشر هذا الفيديو على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن تركوا لفيفي عبده الكثير من علامات الإعجاب، والعديد من التعليقات، من بينها "بحبك يا فوفه"، "قمر ربينا يحفضك يا ست الكل"، "ايواااااا 5 امواه يافوفا"، "ايه الجمال ده يافوفه" و"قمر يا فوفا خمسة امواااااه".