انت الان تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل النجمة حلا الترك تودع العنوسة بحفل زفاف أسطوري من هاذا النجم الشهير.. لن تتوقع من هو؟ والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- في مفاجأة مدوية اشتعلت السوشيال ميديا بنبأ زفاف الفنانة البحرينية حلا الترك على نجم شهير.

وقالت عدد من الصفحات الفنية في السوشيال ميديا بأن حلا الترك تزوجت من الفنان السوري عدي أيمن.وتداول ناشطون صوراً لحالة نشرتها حلا الترك تشير إلى ارتباطها.

م جهتها ردت إدارة أعمال الفنانة حلا الترك، في تصريح خاص مع برنامج "إم بي سي ترندينغ"، على هذه الأنباء، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأنها مجرد شائعة من ضمن الشائعات التي تُطلق عليها. وربط الموقع أنباء زواج حلا الترك بالأزمات التي دخلت فيها مع والدتها الفنانة الكويتية منى السابر.