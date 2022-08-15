بالفيديو.. ننشر القصة الكاملة لاتهام محمد رمضان بالشذوذ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - تداول فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية لشبيه محمد رمضان، بينما اتهمه البعض بالشذوذ والإباحية.

مستخدمو مواقع السوشيال ميديا شككوا في الأمر، لكنه دشنوا هاشتاجات وطرحوا تساؤلات وصلت صداها إلى محمد رمضاني الذي لم يلبث غلى أن خررج للرد في الحال.

محمد رمضان خرج في فيديو عبر حسابه على انستجرام، ربما للمرة الاولى للرد بشكل صريح على تلك الشائعات،وقال إنه لا يرد على الشائعات في الغالب لكن هذه المرة لا يمكنه أن يصمت.

واضاف محمد رمضان خلال فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: “حبايبي الغاليين مساء الخير عليكم.. مش كل الإشاعات اللي بتطلع عليا بطلع ارد عليها لكن دي إشاعة ما يتسكتش عليها”.

وتابع: “انتصارا لجمهوري وانتصارا لديني وانتصارا لبلدي وانتصارا لإسمي، وانتصارا للجيش اللي خدمت فيه.. فحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا هذه الحملة، مش عشان حاجة لكن عشان خلاني أدخل أشوف الفيديو الصعب ده.. الله يقرفك يا شيخ”.

وتفاعل المخرج محمد سامي مع الشائعات التي انتشرت عن محمد رمضان خلال الساعات الماضية، حيث علق على فيديو محمد رمضان ضاحكًا وبإيموشن التصفيق ليرد عليه الاخير.

وقال رمضان : «ده أنا العمدة يا محمد» في إشارة منه لمسلسلهما القادم "العمدة".