انت الان تتابع خبر جنيفر لوبيز تهاجم زوج صديقتها بعد تسريب فيديوهات خاصة وسرية لزوجته برتني سبيرز والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- عبرت النجمة "جينيفر لوبيز" عن دعمها وتأييدها لزميلتها النجمة "بريتني" في أزمتها مع طليقها "كيفن فيدرلاين"، بعد تسريبه لـ فيديوهات تسيء لسمعة "بريتني" ودخولهما في أزمة أخرى.

ونشر جينيفر ، عبر حسابها على "إنستغرام" صورة قديمة تجمعها مع "بريتني" من حفل توزيع جوائز الام تي في عام 2021 ، وعلقت بقولها: "ابقَي قوية" ، مضيفة 3قلوب في قسم التعليقات.

وتفاعلت بريتني مع منشور "جينيفر" معبرة عن شكرها للدور الذي تقوم به في تشجيع النساء على الاستقلالية وعدم الاستسلام للظلم.

يذكر أن "كيفن " كان قد قام بنشر فيديوهات قديمة لطفليهما وهما بعمر ـ 12 ،11ـ عاماً يتشاجران مع والدتهما "بريتني" .

وكان محامِ "بريتني" قد اعتبر خطوة تسريب الفيديوهات انتهاكاُ لخصوصية العائلة وتوعده بالمساءلة.