انت الان تتابع خبر صدمة غير متوقعة.. ظهور مروج الرحيلي دون فلتر صدم الجميع وتغيير ملحوظ في ملامحها عرضها للسخرية والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- استعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، وخبيرة التجميل، مروج الرحيلي، ملامحها بدون فلتر عبر حسابها الشخصي على سناب شات. ووثقت مروج الرحيلي فيديو لها أثناء إجازتها الصيفية في مدينة ماربيلا الإسباينة وهي تشدد على أن هذا الفيديو تم تصويره بدون فلتر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور مروج الرحيلي بدون فلتر، حيث أشاد البعض بشكلها، بينما اعتبر آخرون أن ظهورها كان الغرض منه توجيه رسالة معينة من خلال هذا الفيديو خاصة بعد خلافها مع مشهورة سناب شات السعودية رهف القحطاني. وربط البعض ظهور مروج الرحيلي بدون فلتر، بظهور مواطنتها السعودية رهف القحطاني بدون فلتر أيضاً قبل أيام مستعرضة جمالها وأنها يمكنها الظهور بدون اللجوء للفلتر، معتبرين أنها تحاول تقليدها، بينما عبر البعض عن صدمته في تغير ملامحها معتبرين أن صورها والفيديوهات التي تنشرها مضللة لأنها تبدو كشخص آخر بدون الفلتر. لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تظهر فيها مروج الرحيلي بدون فلتر وتثير الجدل، فقبل فترة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات لخبيرة التجميل السعودية وثق فيه ظهورها للمرة الأولى بدون فلتر. وتسبب ظهور مروج الرحيلي بدون فلتر في سخرية بعض المتابعين منها خاصة بعد أن شببها البعض خلال الفترة الأخيرة بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهو ما أثار موجة من السخرية منها بعد ظهورها بدون فلتر وبملامحها الحقيقية.

وبعد تداول مقطع الفيديو نالت مروج الرحيلي الكثير من التعليقات الساخرة بسبب تبدل ملامحها، فاعتبر البعض أن فيديوهاتها التي تنشرها عبر حساباتها الشخصية وصورها على تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام مضللة، معتبرين أنها تبدو وكأنها شخص آخر.