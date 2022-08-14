انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تصدم الجمهور حول اسوأ صفة في زوجها سألوها فأجابت بشكل صريح والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- عندما حلت الفنانة دنيا سمير غانم، ضيفة ببرنامج "دبي كروز" كشفت العديد من الأمور الخاصة التي تتعلق بحياتها وفنها، بالإضافة إلى حديثها عن أسوأ صفة في زوجها الإعلامي رامي رضوان.

وكان من بين النجوم الذين ظهروا في الفيديو الفنان محمد صبحي الذي تحدث عن الراحل مؤكدا أنه فنان كوميدي لا يمكن إيقافه مهما كان المشهد الذي يقدمه بسيط فقال: "فنان عظيم مثل سمير غانم إذا قام بقراءة صحيفة سوف أضحك، لأن أداء سمير غانم كفنان لا تستطيع أن توقفه".

فيديو دنيا وإيمي سمير غانم وجد تفاعل واضح من قبل النجوم في مصر والعالم العربي، الذين أشادوا بموهبة الراحل، وكان من بينهم الفنان طارق الإبياري الذي قدم أكثر من عمل مسرحي مع الفنان سمير غانم فكتب: "الله يرحمه و يدخله جنة الفردوس الأعلى أستاذي الغالي"، بينما علق أيضا كل من نشوى مصطفى وشيكو، وكندة علوش، ودارين حداد، ورانيا يوسف، وهشام عاشور، وهاجر الشرنوبي، وغيرهم، وحقق الفيديو أكثر من 150 ألف مشاهدة بعد نشره بساعات قليلة.