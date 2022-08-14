تعرف على الفيلم الذي تصدر إيرادات السينما المصرية

الرياض - محمد الاطلسي -

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�قت دور العرض السينمائية، أمس، إيرادات قدرها 3 ملايين و140 ألف جنيه، لـ4 أفلام معروضة، هي: تسليم أهالي، كيرة والجن، بحبك، عمهم، حسبما ذكر صفوت الهلباوي مدير التوزيع السينمائي في شركة دولار فيلم. تصدَّر فيلم «تسليم أهالي» إيرادات السينما في أول أيام عرضه، حيث حقق 831.455 ألف جنية ليتفوق في الإيراد اليومي على فيلم «كيرة والجن» الذي حقق 770.503 ألف جنيه ليلة أمس. يُعَد فيلم «تسليم أهالي» هو البطولة السينمائية الأولى للنجمة دنيا سمير غانم، علاوة على أنه آخر أعمال الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التي ظهرت بها قبل وفاتها، ويشارك دنيا سمير غانم وهشام ماجد البطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم «بيومي فؤاد، محمد ممدوح، لوسي، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز» وغيرهم من النجوم، من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما. وفي المركز الثاني جاء فيلم «كيرة والجن»، محققًا 804 آلاف جنيه. فيلم كيرة والجن لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز فيلم «كيرة والجن» مستوحى من رواية «1919»، وهو من تأليف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة: كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب. وفي المركز الثالث، جاء فيلم «عمهم»، محققًا 562 ألف جنيه، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من «سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، محمود حافظ، هدى المفتي، أيتن عامر، الشحات مبروك» وغيرهم من الفنانين، وتنافس الشخصية التي يلعبها إمام خلال أحداث الفيلم على بطولة الجمهورية للملاكمة. وفي المركز الثالث جاء فيلم «بحبك»، محققًا 331 ألف جنيه، وتدور أحداث الفيلم حول مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة، ما يجعل أحداثه محيرة جدا، ما يلفت إلى أن الفيلم الكوميدي في إطار رومانسي بحت غائب عن الساحة الفنية منذ فترة. ويشارك في بطولة الفيلم: هنا الزاهد، حمدي الميرغني، وهدى المفتي، ومدحت تيخة، وشهد الشاطر، وعالية راشد، تأليف وإخراج تامر حسني.