"تركني خطيبي لهذا السبب"..الفنانة ماسة الجمال تكشف عن معاناتها بعد مسلسل باب الحارة بسبب مشهد عندما كانت طفلة

رياض -احمد صلاح- كشفت الفنانة السورية ماسة الجمّال؛ عن إصابتها بمرض السكري في سن مبكر ، وأثر على حياتها الشخصية والعاطفية.

وأوضحت أن بعمرها العشرين ، كانت مرتبطة بعلاقة خطوبة، وأخبرها الطبيب أن السكري لديه تأثيرات كثيرة..مضيفة أن خطيبها اضطر فسخ الخطوبة بسبب مرضها.

وأكدت خلال مقابلة لها ، في برنامج “إنسان” عبر منصة “يلا تريند” مع الإعلامي عطية عوض ، أن خطيبها قال لها : “أنا لا يمكنني البقاء معك، لأنك مريضة بالسكري، وفي المستقبل هناك احتمال أن تنجبي أولاداً يحملون نفس المرض".

وذكرت ماسة ، أنها عانت ومازالت تعاني بسبب كلمة “زهّرتي” في مسلسل “باب الحارة”، وعرضتها لمضايقات في مدرستها وبين أصدقائها.

وأشارت أنها حرمت من الأصدقاء في طفولتها بسبب دخولها عالم الفن ، وقالت : “لم يكن لي صديقات لأنني ممثلة وبحكي مع شباب!، ولأني شايفة حالي!.

ولفتت بأنه في إحدى المرات، سألت معلمتها إحدى الطالبات عن سبب عدم جلوسها بجانب ماسة لترد عليها الطالبة بأن والدتها قالت لها بأن لا تتكلم معها لأنها ممثلة و”بتحكي مع شباب أكيد”، لتقول لها المعلمة “برافو عليكي!”.

وتابعت بأنها كانت تنتقل كل عام من مدرسة إلى أخرى بسبب سوء معاملة أصدقائها لها وابتعادهم عنها، وعدم تقبلها لعملها بالتمثيل.

وكانت الفنانة ماسة الجمّال ، قد التحقت بعالم التمثيل منذ طفولتها ، بمسلسل “ليالي الصالحية” وشاركت بعده بعدة أعمال منها منها “رجال العز” و “حمام شامي” و “بقعة ضوء” و “الولادة من الخاصرة” و “باب الحارة” من الجزء الأول إلى الجزء السابع بدور “هدية” ابنة “بوران”.