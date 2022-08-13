انت الان تتابع خبر طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بعد وضع علم المثلية على صورتها والجمهور يصعقها بهذه الردود والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أثارت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، الجدل بعد نشر صورة لها مع وضع علم المثلية عليها، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ندى الكامل وأحمد الفيشاوي أثار مطرب المهرجانات عمر كمال، الجدل حول ارتباطة بندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، حيث نشر صورة تجمعه بحبيبته مع التعمد على إخفاء وجهها، وقد زعم بعض رواد السوشيال ميديا أن التي في الصورة هي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بسبب ترددهم على بعض الأماكن العامة سويًا، في حين ترتدي ندى الكامل دبلة خطوبة في يديها بالفعل وظهور بعض الأشياء منها، مثل: النظارة التي كانت ترتديها وتسريحة الشعر.