حقوقية تونسية تثير غضب الجمهور بقضية إتهام ريم الرياحي بالزنا بتصريح صدم الجميع

انت الان تتابع خبر حقوقية تونسية تثير غضب الجمهور بقضية إتهام ريم الرياحي بالزنا بتصريح صدم الجميعوالان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- قالت المحامية والحقوقية التونسية بشرى بلحاج حميدة إن «العلاقة الجنسية بين شخصين في سن الرشد تهم أصحابها فقط، ولا تهم المجتمع»، معتبرة أن «العلاقات خارج إطار الزواج هو أمر واقع، والقانون التونسي متخلف في هذا الأمر». وأضافت بلحاج، في تصريحات جاءت خلال استضافتها في برنامج «ميدى شو»، على إذاعة «موزاييك إف إم»: «الزنا جريمة متخلفة وعفا عليها الزمن».

ومع انتشار أخبار قيام ممثلة بخيانة زوجها، انتشرت روايات كثيرة حول هذه الواقعة، والتي تشير إلى وضع زوج الممثلة التونسية، كاميرات مراقبة داخل شقتهما الزوجية والكائنة في حي النصر في العاصمة التونسية دون علم زوجته، ليكتشف بعد ذلك من خلال هذه الكاميرات اصطحاب زوجته لشاب لا يعرفه إلى هذه الشقة. وأضافت الروايات أنه بعد أن اكتشف المخرج خيانة زوجته، عاد من فرنسا بشكل مفاجئ حتى يتمكن من ضبط زوجته، ثم استعان بالأمن التونسي الذي بدوره ضبط المتهمة وعشيقها وبحوزتهما مواد مع تحلليها تبين أنها ليست مخدرة.

يذكر أن إذاعة "موزاييك" التونسية، قالت إن زوج الممثلة المتهمة بخيانته أسقط الشكوى المقدمة بحقها ليصبح مصيرها بيد النيابة العامة.