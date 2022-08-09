انت الان تتابع خبر هكذا أصبح شكلها.. الفنانة شيماء سيف فقدت 40 كيلو من وزنها باتباعها هذا النظام الغذائي الصحي صورة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- احتفلت الفنانة شيماء سيف الأحد، بعيد ميلادها وسط تلقيها العشرات من المعايدات من زملائها الفنانين الذين تمنوا لهما حياة سعيدة ومرحة وطول العمر، مؤكدين جميعا على محبتها وعفويتها وخفة دمها.

وفاجأت الفنانة المصرية شيماء سيف بطلة مسلسل "في بيتنا روبوت" جمهورها في وقت سابق بخسارة 40 كيلو من وزنها وأطلت برشاقة لافتة.

وفؤجي جمهور شيماء سيف، بشكلها بعدما خسرت الكثير من وزنها الزائد، وهو ما كانت تعرف به، ورجح البعض أنها قامت بعملية تدبيس للمعدة، وهو ما نفاه عدد من المقربين منها، مؤكدين أنها تتبع نظام غذائي صحي، ما أدى إلى فقدها الكثير من وزنها.

واستطاعت الفنانة شيماء سيف خسارة 40 كيلوجرام من وزنها لتتغير حياتها بشكل كامل، واتبعت ريجيمًا قاسيًا مترافقا بالتمارين الرياضية لتستطيع خسارة هذا الوزن الكبير.

واعتمدت شيماء على الرجيم النباتي وهو نظام غذائي يعتمد فيه الجسم على أن يستمد ما يحتاجه من البروتينات والفيتامينات وكل العناصر الغذائية التي يحتاجها من الخضروات والفاكهة والبقوليات بعيدا عن اللحوم والدجاج والأسماك.

وشاركت شيماء سيف في موسم دراما رمضان بمسلسل "أحلام سعيدة" و"في بيتنا روبوت 2"، إضافة إلى ظهورها في مسلسل "الكبير أوي 6".