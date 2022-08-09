انت الان تتابع خبر انا وحيدة ادعولي.. هذا ما قالته رجاء حسين قبل وفاتها وصدمت به الجمهور.. كلمات مؤلمة و مؤثرة تبكي القلوب!!. والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- وجهت الفنانة المصرية رجاء حسين أخر رسالة لها قبل وفاتها للجمهور، طالبة منهم تذكرها بعد وفاتها خاصة أنها أصبحت وحيدة بعد انفصالها عن زوجها سيف عبد الرحمن بعد 51 عاماً من الزواج.

وخلال الظهور الأخير لرجاء حسين في برنامج 90 دقيقة قبل أشهر من وفاتها، وجهت رسالة قائلة: " أتمنى الناس اللي بتحبني تترحم عليا بعد وفاتي أنا وحيدة وماليش غير بنتي بس أنا عمري ما قلت الكلام ده لحد، لكن أنا إحساسي هو اللي بيحركني عشان كده قولت دلوقتي ".

وعلقت رجاء حسين على تجاهلها خلال السنوات الأخيرة وابتعادها عن الأضواء وعدم الاستعانة بها من قبل المخرجين في الأعمال الدرامية أو السينمائية، مشيرة إلى أن الأمر تحول إلى عرض وطلب وعندما يكبر الفنان لا يستعين به أحد.

وتابعت قائلة: ""إحنا عاملين زي خيل الحكومة ولما بتكبريضربونا بالنار، والمسألة أصبحت عرض وطلب، وجعني أوي بعدي عن الفن وعدم الاستعانة بي في أي أدوار خلال السنوات الماضية".

ولفتت إلى أن هناك الكثير من الأدوار التي يمكن الاستعانة فيها بالممثلين كبار السن خاصة في أدوار الأم والجدة، قائلة: "هوا فيه عمل فني يخلو من دور الأم أو الجدة؟ الفلوس مش كل حاجة ورأس مالي هو حب جمهوري اللي بيحترم فني وأدواري، والفن هو ذاكرة التاريخ، والتاريخ يمكن أن يكون إدانة للفنان أو مصدر فخر له خلال حياته أو بعد رحيله، لو ماشية بتاريخك صح هتكون أعمالك مصدر فخر واعتزاز له، عايزة لما الناس تتفرج على أعمالي أكون فخورة مش خجلة من هذه الأعمال".

وأكدت رجاء حسين أنها لا تتدخل إطلاقاً في المشاكل الشخصية بين الفنانين وتحب دائماً أن تبتعد عن ذلك الأمر، قائلة: "لا أتدخل إطلاقًا في أي مشكلات شخصية بين فنان وفنانة، أو أتدخل في خناقات بين فنانات مهما كانت علاقتي بهن، وبحب أكون في حالي".