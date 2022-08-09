سيرين عبدالنور و رامي عياش يتصدران بوستر مسلسل ”العين بالعين”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - كشفت المنصة العارضة لمسلسل "العين بالعين" عن الملصق الدعائي الأول للمسلسل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

" العين بالعين" ، يشارك في بطولته رامي عياش، وسيرين عبد النور، وعدد آخر من الفنانين وهو من سيناريو وحوار سلام كسيري وإخراج رندا علم، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.

وظهر على ملصق المسلسل رامي عياش وسيرين عبدالنور، وهما في حالة من التأهب والغضب يسيطر على ملامح وجههما.

وأرفق الحساب الرسمي للمنصة، تعليقاً على الملصق الترويجي للمسلسل، جاء كالتالي.." العين بالعين، والحســــابات لازم تتصفّى .. سيرين عبد النور ورامي عياش في الدراما اللبنانية ..العين بالعين قريباً".

وانتهى رامي عياش من تصوير جميع مشاهده في المسلسل "العين بالعين".

وجمعت الكاميرا في اخر المشاهد بالفنان العربي "أمير مالك" الشهير بـ"أمير البطاط"، حيث يلعب أمير مالك دور شقيق رامي عياش في المسلسل المنتظر عرضه قريباً.