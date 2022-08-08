جليلة تغازل الفنان سيف نبيل وجماله أمام الجميع دون خجل ورد فعل غير متوقع من الفنان

وأضافت: "أستغرب انه بعض الفنانين معتمدين بس على صوتهم وهذا شي غلط اهتم بلبسك وشوف العالميين شو يلبسون، سيف نبيل عمل قفزة نوعية شفت حفلته بتونس مسوى ستايل محد سواه اتحدى اي مطرب عربي سوا هيدا الستايل حرفيا برافو عليك افحمتني قاعدة اشوف مالوما العربي".

وبدوره سيف نبيل رد على حديث جليلة حيث شارك الفيديو عبر صفحته وأرفقه بتعليق: "ول ول هذا الكلام ما اقدر عليه ست جليلة، الله يحفظك يا غالية أنت الحلوة وستايلك غير"، مضيفاً بالقول: "اسمحيلي مع كل احترامي للأسماء أنا سيف نبيل".