فن ومشاهير

كيف أشعل المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر مواقع التواصل الاجتماعي

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الرياض - محمد الاطلسي -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رك المخرج المصري ​محمد سامي​ الجمهور مجموعة صور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أشعل من خلالها مواقع التواصل الإجتماعي برومانسيته برفقة زوجته الممثلة المصرية ​مي عمر​. وظهر الثنائي من على شاطئ البحر وهما يستمتعان بوقتهما وبديا بحالة من السعادة البالغة، وعلق محمد سامي على المنشور وقال واصفاً مي عمر بـ "عالمه". فردت مي عمر على منشور محمد سامي وقالت: "أنت كل شيء.. بحبك". ونالت الصور إعجاب الكثيرين، وتفاعلوا بشكل كبير مع المنشور تاركين تعليقات متغزلة بعلاقة الثنائي وبصورهما معاً.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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