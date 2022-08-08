كيف أشعل المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر مواقع التواصل الاجتماعي

الرياض - محمد الاطلسي -

اقرأ أيضاَ :

رك المخرج المصري ​محمد سامي​ الجمهور مجموعة صور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أشعل من خلالها مواقع التواصل الإجتماعي برومانسيته برفقة زوجته الممثلة المصرية ​مي عمر​. وظهر الثنائي من على شاطئ البحر وهما يستمتعان بوقتهما وبديا بحالة من السعادة البالغة، وعلق محمد سامي على المنشور وقال واصفاً مي عمر بـ "عالمه". فردت مي عمر على منشور محمد سامي وقالت: "أنت كل شيء.. بحبك". ونالت الصور إعجاب الكثيرين، وتفاعلوا بشكل كبير مع المنشور تاركين تعليقات متغزلة بعلاقة الثنائي وبصورهما معاً.