انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية.. القبض على فنانة خليجية شهيرة في مطار الكويت تحت تأثير المخدرات! والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- فضيحة كبيرة اجتاحت اليوم مواقع التواصل الاجتماعي، بطلتها فنانة خليجية شهيرة، حيث تمّ القبض عليها وهي تحت تأثير الكحول والمخدّرات.

في التفاصيل، جرى ضبط الممثلة وهي في حالة ”ثمالة“، وسجِّل بحقها ”جنحة“، بعدما اتضح من عينات البول والدم التي أخذت منها، أنها تناولت مؤثرات عقلية وشربت الكحول.

وقالت المصادر إنه جرى حجز الفنانة، التي لم يذكر اسمها أو يكشف عن هويتها بعد، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.

ورغم محدودية المعلومات حول الفنانة، إلَّا أن حمد السريع، اللواء المتقاعد والكاتب الصحفي، كشف أنها من ”البدون“، وهم فئة المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، وقال: ”المشهورة تحمل جوازًا وفق المادة 17 يصرف لأبناء فئة ”البدون“ في أوقات معينة وضمن شروط معينة كإصداره للدراسة في الخارج أو العلاج“.

ونشرت إحدى الصفحات صورة حرارية زعمت أنها للفنانة التي قبض عليها، حينها بدأ المتابعون بالتكهن حول هويتها، فمنهم من رأى أنها تشبه الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بملامحها، بينما أشار آخرون إلى أنها تشبه فاطمة الصفي، لا سيما أنها اتهمت سابقًا بتعاطي المخدرات، وانتشرت العديد من المقاطع لها وهي تتحدث بطريقة غريبة وكأنها في حالة ”ثمالة“.