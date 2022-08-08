انت الان تتابع خبر من هي أميرة أديب؟.. ابنة الفنانة منال سلامة وبتشتري الهدوم مستعملة والان مع التفاصيل

من هي أميرة أديب؟

رياض -احمد صلاح- تصدرت الفنانة الشابة أميرة أديب في الساعات الأخيرة الماضية ترند مؤشر بحث جوجل وكل مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كلماتها الجريئة بسبب اسعار الساحل الشمالي والغلاء الفاحش فيها، وقالت “إزازة الميه بـ 250 جنيهاً في الساحل الشمالي”، وهذا يأتي بعد رحلة قضتها في الساحل الشمالي، وقررت أن تتحدث عن تجربتها بها.وولدت أميرة أديب في القاهرة ودرست تمثيل وإخراج في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ونشأت داخل عائلة فنية، حيث أن والدها من ناحية الاب هو الكاتب عبد الحي أديب وجدها من ناحية الام المخرج المسرحي سلامة حسن

ووالد الفنانة أميرة هو المخرج عادل أديب ووالدتها هي الفنانة منال سلامة، وخالها الفنان شريف سلامة وعمها كلاً من الإعلامي عمرو أديب وعماد الدين أديب، وقدمت أول تجربة له في مسلسل “ولاد ناس 2021”.

أسرار حول ملابس أميرة أديب

وخلال التصريحات السابقة للفنانة أميرة أديب، قالت في فيديو من خلال خاصية الأستوري، قالت “أنا بتهزق كتير أوي لما حد يسألني التيشيرت بتاعك ده منين، أنا غالبية الحاجات اللي بجيبها بتبقى ساكند هاند، يعني بجيب لبس كان بتاع ناس قبل كده، عشان البيئة، أنا مش بني آدمة بتتبسط خالص بالحاجات القيمة وكده، إني أجيب لبس غالي مش حاجة بتبسطني، اللبس بالنسبالي من أساسيات الحياة مش حاجة أنا بحبها أوي، عشان كده مش بعرف معظم الوقت أقولكم لبسي ده منين لأن أنا نفسي مش عارفة هو من فين، فلو سمحتم بطلوا تهزقوني، ولما بيكون في حاجة أنا شاريها بقول والله”.