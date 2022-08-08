انت الان تتابع خبر شفايف الممثلة الخليجية عبير احمد تتصدر الترند بعد إزالتها للفلير ادهشت الأطباء.. تغيير صدم الجمهور والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- صدمت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت عبير أحمد متابعيها بنتائح عملية تذويب الفيلر في شفاهها، والتي سببت لها انتفاخ في وجهها كاملا؛ باعتبار أن جسمها حساس جدا.

وروت عبير تفاصيل الواقعة، حيث أشارت إلى أنها توجهت للطبيب من أجل إذابة الفيلر من شفاهها؛ بسبب بروز شكلهما الغريب أمام الكاميرات وعلى أرض الواقع؛ لذلك قرر الطبيب حقنها بإبرة لتذويب الفيلر كالتي يستخدمها لجميع الحالات، إلا أن جسمها تفاعل مع الحقنة بطريقة عكسية.

وأوضحت أن الطبيب فوجئ من رد فعل جسمها، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي يلاحظ مثل هذا الشيء طوال مسيرته، حينها قالت له ممازحة إنه لا بد أن يدفع لها المال لأنها المسؤولة على تثقيفهم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، فمنهم قد أبدى استياءه لاعتمادها على عمليات التجميل، رغم أنها تتمتع بجمال طبيعي، فكتبت إحداهن: ”خلق الله احسن من كل ما يحاول البشر صنعه الله يهدينا و يهدي المسلمين اجمعين يارب“.

وأضافت أخرى: ”كانت جميلة من غير عمليات التجميل“.

الجدير بالإشارة إلى أن عبير أحمد خضعت لجلسات علاج غسيل الدم؛ بسبب إصابتها بمرض الوهن العضلي، الذي سيطر عليها بين الحين والآخر، حيث كشفت عن تأثير المرض على حواسها وفقدانها لحاستي النظر والنطق ،وفقدانها القدرة على الحركة ومن ثم العودة كسابق عهدها وكأن لا شي بها. يذكر أن الفنانة عبير أحمد تزوجت في المرة الأولى من رجل أعمال مصري ولديها منه طفلان توأم هما وليد وكنزي، إلَّا أن هذا الزواج لم يدم، حيث رفعت ضده قضية خلع في العام 2009، وبعده تزوجت من رجل الأعمال اللبناني علاء خالد، ولكن أيضا هذا الزواج لم يستمر، حيث أعلنت عبير أحمد عن انفصالهما في 2013. أما عن دخولها المجال الفني فكان ذلك العام 1996، بعد مشاركتها في مسلسل “الأصدقاء” مع الممثلين جاسم النبهان وهيفاء عادل، وكانت بداية شهرتها بعد مشاركتها في العام التالي في مسلسل “بوقلبين”، لتنطلق بعدها في الكثير من الأعمال. حيث قدمت قرابة الـ50 مسلسلا أهمها: “سابع جار” ، و”قلوب متحجرة” ، و”أنيسة الونيسة”، و”الحب الحلال”.