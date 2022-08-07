

انت الان تتابع خبر الممثلة الهندية عليا بهات بأحدث ظهور لها مع زوجها وبطنها منتفخ بعد إعلان حملها.. صورة. والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- لأول مرة منذ إعلان حملها تستعرض عليا بهات Alia Bhatt حملها أمام عدسات المصورين وهي برفقة زوجها رانبير كابور.

وشاركت عليا مجموعة صور عبر إنستقرام، مستعينة بكلمات إحدى أغنيات الفيلم لارفاقها بالتعليق على الصورة مع الاشارة أيضًا إلى طفلها الصغير " كل شيء على استعداد لرؤية deva deva مع الصحافة ... وحبيبي الصغير أيضًا".

من المقرّر أن يصدر Brahmastra في 9 سبتمبر باللغات الهندية والتاميلية والتيلجو والمالايالامية والكانادا، ويشارك فيه إلى جانب عليا ورانبير كل من أميتاب باتشان وموني روي ونجارجونا أكينيني.

من جهة ثانية، طرحت نتفليكس الهند الإعلان الترويجي لفيلم Darlings الذي تلعب بطولته عليا بهات وشيفالي شاه وفيجاي فارما وغيرهم.

بين ما يظهر أنه فيلم كوميدي يتبين أن الفيلم يقدم موضوع جدي وسوداوي بطريقة فكاهية، ويدور حول العنف المنزلي.

يبدأ الفيديو الترويجي بإعلان "حمزة شيخ" الذي يؤدي دوره فيجاي فارما، بأنه يريد أن يترك زوجته بادرونيسا (عليا بهات) لتبدأ بعدها رحلة المرح السوداء.