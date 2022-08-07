

انت الان تتابع خبر ابنة جويل ماردينيان تتعرض لهجوم ناري بعد نشرها لصور جريئة وغير لائقة والجمهور يتهمها بأنها تتخطى الحدود والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- تعرضت أيلا ابنة جويل ماردينيان إلى الكثير من الانتقادات بعد صورة نشرتها والدتها ظهرت فيها بملابس اعتبرها البعض جريئة جداً وغير لائقة

صورة ابنة جويل ماردينيان نشرتها خبيرة التجميل من رحلة العائلة إلى باريس حيث اجتمعت العائلة لقضاء عطلة سوياً لكن ملابس أيلا أثارت الجدل

وارتدت أيلا كروب توب أظهر بطنها وجسدها بشكل اعتبره بعض الجمهور غير لائقاً وتعرضت الطفلة مع والدتها للكثير من الهجوم عبر مواقع التواصل