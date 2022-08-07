كل واحد بيعمل بأصله

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رياض - احمد صلاح - عبّر الشاعر الغنائي اللبناني أحمد ماضي ، عن استيائه وإنزعاجه ، من تصرف للفنانة إليسا، خلال مقابلة لها ، حول أغنيتها الجديدة "وبطير" ، مع "أغاني أغاني".

ونشر الشاعر الغنائي أحمد ماضي ، في حسابه الرسمي بـ "تويتر" جزءا من مقابلة له عبر برنامج "شو القصة" مع رابعة الزيات، وهو يتحدث عن إليسا، وعلق: "هيك أهلي ربوني"، وقام بدمج مقابلته مع لقاء الفنانة ، وعلق: "هيك أهلها ربوها".

وعاد ماضي ليغرد بتغريدة أخرى قال فيها: "كل واحد بيعمل بأصلو كرمال خيي زياد عطيتا الأغنية وكرمال خيي زياد ما رح رد عليها رح إترك الرد لضمير الناس".

وكانت الفنانة إليسا قد أعلنت أن غنية "وبطير" آخر أعمالها مع الثنائي زياد برجي وأحمد ماضي، بعد شنها هجوم عليهما إثر الأزمة والتغريدات المتابدلة.