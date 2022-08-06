انت الان تتابع خبر بعد 14 عام من الغياب كاظم الساهر يعود للساحة الفنية من جديد بحفل أسطوري في الساحل الشمالي.. صور والان مع التفاصيل.

رياض - احمد صلاح - عاد الفنان العراقي كاظم الساهر، بحفل يُعد من أبرز وأقوي سهرات الصيف في 2022، حيث تألق في الحفل الذي استمر على مدار ساعتين كاملتين وسط حضور جماهيري كبير في الساحل الشمالي، ليعود بهذا الحفل عقب غياب دام 13 عامًا منذ آخر حفلاته التي كانت في صيف 2006.

وحرص كاظم الساهر على غناء المزيد من أغاني الطرب الأصيل التي يشتهر بها، تخللها بعض القصائد التي كان يشتاق إليها الجمهور المصري والعربي، وسط حضور بارز لبعض نجوم الفن والإعلام أبرزهم: «منى الشاذلي، سمير يوسف، داليا البحيري، بشرى، أحمد زاهر، بسنت شوقي، هدى، وفيفي عبده».

وكان النجم كاظم الساهر قد أجرى بروفات واستعدادات مكثفة قبل انطلاق هذا الحفل بأيام، ومنذ لحظة وصولة إلى مكان إقامة الحفل، ليُحضر المزيد من المفاجأت لجماهيره.