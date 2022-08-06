انت الان تتابع خبر " هذا آخر تعاون بيننا"...الفنانة إليسا تصاب بالصدمة وأغنيتها المرتقبة "وبطير" آخر أغانيها وموجة جدل واسعة في السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- وخلال تغريدة لها على حسابها الشخصي بـ "تويتر" ، شنت هجوم حاد ضدهما ، وكتبت اليسا: "واحد بيردح على مواقع التواصل وواحد بيحكي وبتقل الحكي عل الخاص او whats up تا تضل صورتو حلوة. بس انا شفت الوج الحقيقي تبعو اليوم وحقيقة انا كتير مصدومة من التنين"

وأضافت "أكيد أكيد أكيد هيدا اخر تعاون معن هني التنين بس الغنية ملكي فأكيد أنا رح نزلها ولأني وعدت الناس فيه كمان"

وبدأت أزمة الفنانة اليسا مع الثنائي ، عندما عبر الشاعر أحمد ماضي عن انزعاجه من تصرف إليسا في مقابلة لها، بعد أن أشارت للفنان زياد برجي الإجابة عن سؤال حول اسم كاتب أغنيتها الجديدة "وبطير"، ثم عادت هي وقالت إنها من ألحان زياد برجي.

وكان أحمد ماضي. قد عمد لنشر جزءًا من مقابلة سابقة له ، وهو يتحدث عن إليسا، وعلق: "هيك أهلي ربوني"، وعمل مقارنة مع مقابلتها ، وكتب: "هيك أهلها ربوها".

وكتب تغريدة له عبر تويتر قال فيها: "كل واحد بيعمل بأصله كرمال خيي زياد عطيتها الأغنية وكرمال خيي زياد ما رح رد عليها رح إترك الرد لضمير الناس".

وتفاعل "رواد السوشيال ميديا" مع تغريدة إليسا بتفاعل كبير، وانهالت التعليقات المختلفة على التغريدة ، معبرين عن استيائهم من تصرف الثنائي ، ومحبتهم للفنانة اليسا وصوتها.