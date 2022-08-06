

انت الان تتابع خبر شروط صارمة لـ حفل كاظم الساهر في مصر تثير ضجة كبيرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي: ثيابكم أولًا!! والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- أثارت الشروط الصّارمة لـ حفل الفنان العراقي الشهير كاظم الساهر داخل دولة مصر، للمرة الثانية على التوالي، ضجّةً كبيرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ارتداء الزى اللائق بالمكان ومنع إرتداء الشورت

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات

الإلتزام بدخول البوابه المخصصه للتعقيم

الإلتزام بإجراءات قياس الحراره بواسطة المختص

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور

ممنوع تحريك المقاعد

غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته

ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات

ممنوع التصوير

ومن ناحية أخرى، إستياء كبير بين الجمهور العراقي تجاه الفنان العراقي الذي يرفض المجيء إلى العراق، بسبب الحديث عن تهديده، في حين أن النجمة العالمية أنجلينا جولي سبقته وزارت العراق.

وفي التفاصيل، فإن سبب هذا الإستياء منه هو إنتشار خبر عن إعتذراه تلبية دعوى لحضور حفل إفتتاح دورة الخليج “خليجي 25″، التي ستقام في البصرة أواخر العام الجاري، الأمر الذي أثار غضب الكثير من العراقيين، وذكر الغاضبون أنّ فنانين كثُراً حضروا إلى العراق، آخرهم إليسا، فيما يتذرّع الساهر دائماً بأنّه مهدّد. كذلك تمّ التذكير بزيارة النجمة العالمية أنجلينا جولي إلى الموصل في العام 2018 بهدف تسليط الضوء على ما يحصل هناك، أمّا الساهر “ابن الرافدين وفنان العراق الأول بل الفنان العربي الأوّل يرفض أن يدعم بلده في حدث رياضيّ مهمّ كهذا”.

ومن جهةٍ أخرى، كان توفي أحمد عدنان عازف الكمان في فرقة الفنان العراقي الموسيقية.

و نشرت الصفحة الرسمية للفنان صورة للراحل أحمد عدنان، وعُلّق عليها بالقول: “الأستاذ أحمد عدنان، عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله، رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا اليه راجعون”.

أثارت الشروط الصّارمة لـ حفل الفنان العراقي الشهير كاظم الساهر داخل دولة مصر، للمرة الثانية على التوالي، ضجّةً كبيرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ارتداء الزى اللائق بالمكان ومنع إرتداء الشورت

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات

الإلتزام بدخول البوابه المخصصه للتعقيم

الإلتزام بإجراءات قياس الحراره بواسطة المختص

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور

ممنوع تحريك المقاعد

غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته

ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات

ممنوع التصوير

ومن ناحية أخرى، إستياء كبير بين الجمهور العراقي تجاه الفنان العراقي الذي يرفض المجيء إلى العراق، بسبب الحديث عن تهديده، في حين أن النجمة العالمية أنجلينا جولي سبقته وزارت العراق.

وفي التفاصيل، فإن سبب هذا الإستياء منه هو إنتشار خبر عن إعتذراه تلبية دعوى لحضور حفل إفتتاح دورة الخليج “خليجي 25″، التي ستقام في البصرة أواخر العام الجاري، الأمر الذي أثار غضب الكثير من العراقيين، وذكر الغاضبون أنّ فنانين كثُراً حضروا إلى العراق، آخرهم إليسا، فيما يتذرّع الساهر دائماً بأنّه مهدّد. كذلك تمّ التذكير بزيارة النجمة العالمية أنجلينا جولي إلى الموصل في العام 2018 بهدف تسليط الضوء على ما يحصل هناك، أمّا الساهر “ابن الرافدين وفنان العراق الأول بل الفنان العربي الأوّل يرفض أن يدعم بلده في حدث رياضيّ مهمّ كهذا”.

ومن جهةٍ أخرى، كان توفي أحمد عدنان عازف الكمان في فرقة الفنان العراقي الموسيقية.

و نشرت الصفحة الرسمية للفنان صورة للراحل أحمد عدنان، وعُلّق عليها بالقول: “الأستاذ أحمد عدنان، عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله، رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا اليه راجعون”.