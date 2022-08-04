انت الان تتابع خبر بعد أصحاب ولا أعز.. ازمة جديدة لمنى زكي مع الرقابة.. إيقاف فيلم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فوجئ أبطال فيلم "شرط المحبة" وصنّاعه بقرار الرقابة إيقاف تصويره من دون كشف الأسباب.

وقالت هالة خليل مخرجة فيلم "شرط المحبة" عن سبب توقف تصويره بعد الموافقة عليه، إن الفيلم تعرض لتعسّف من الرقابة، ومن رئيسها خالد عبد الجليل وبدون كشف الأسباب.

حيث تمت الموافقة على الفيلم ثم رُفض مرة أخرى. وأضافت خليل في تصريحات صحافية، إن خالد عبد الجليل طلب مراجعة فقهية ودينية من الدكتور سعد الدين الهلالي.

وحصلت المراجعة، ومع ذلك لا يزال العمل مرفوضاً من دون إبداء الأسباب، كما أن العمل لا يحتاج إلى مراجعة دينية أو فقهية، ورغم ذلك فقد قدّمتها لمراضاته.

وكانت منى زكي قد تعرضت لموقف مشابه بعد رفض الرقابة عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" في دور السينما بعد عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

وتعرض لهجوم الكثيرين واتّهامه بالحض على الفسق والفجور ونشر المثلية، بسبب بعض المشاهد في الفيلم.