فيلم تسليم أهالي يتفوق علي كيرة والجن بايرادات 831,455 ألف جنيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - بدأ أمس عرض فيلم تسليم أهالي في السينمات المصرية، وهو آخر عمل شاركت في بطولته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز برفقة ابنتها دنيا سمير غانم وهشام ماجد وغيرهم.

وحقق الفيلم ايرادات عالية في أول أيام عرضه ، حيث حقق 831,455 ألف جنيه ليتفوق في الايراد اليومي علي فيلم كيرة والجن الذي حقق 770,503 الف جنيه ليلة امس .

وظهر علي صورة البوستر الرسمي وفي الفيديو الدعائي لفيلم تسليم أهالي الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، بصحبة ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان بيومي فؤاد، وهشام ماجد.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم تسليم أهالي، للفنانة دنيا سمير غانم، البرومو الرسمي للعمل المقرر عرضه بالسينمات بدءًا من اليوم، كما سيقام عرض خاص بحضور صنّاعه في دبي والسعودية قريبًا.

ونشرت الشركة المنتجة لفيلم برومو تسليم أهالي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وظهرت فيه الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، في آخر أعمالها الفنية قبل وفاتها.