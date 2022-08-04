انت الان تتابع خبر رفع شعار “للكبار فقط”.. اعرف شروط حضور حفل كاظم الساهر في مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة المنظمة لحفل المطرب العراقي كاظم الساهر، شروط حضور الحفل المقرر إقامته اليوم الخميس 4 أغسطس، على طريق الإسكندرية- مرسى مطروح.

حيث اشترطت الشركة ضرورة الحضور قبل تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وهي الساعة التي سيتم إغلاق البوابات فيها، ليبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كما اشترطت الشركة ألا يقل سِن الحضور عن 16 عامًا، لأن تلك الفئة العمرية لا يتناسب وجودها في هذا الحفل، إلى جانب ضرورة وجود dress code صيفي أنيق، دون تحديد لون معين.

يُذكر أن هذا الحفل هو الأول للمطرب العراقي كاظم الساهر، بعد غياب عن مصر استمر لمدة 13 عامًا، يقدم من خلاله مجموعة من أجمل أغنياته والتي أرسلها له الجمهور بعد استفتاء عليها وأبرزها أغاني: مين قساك عليا، لو أننا لم نفترق، هل نسيت العهد، سيدة عمري، بعد العهد، لا يا صديقي، استعجلت الرحيل، أشكيك لمين، إني خيرتك.